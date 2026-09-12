la tragedia
12 settembre 2026 alle 20:05
Alà dei Sardi, malore improvviso per un ciclista 56enne: inutili i soccorsiLa vittima è un turista scozzese, in vacanza assieme ad alcuni amici
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È morto per un malore, oggi vicino ad Alà dei Sardi, un 56enne scozzese, Simon Martin Muir.
L’uomo, in Gallura per vacanza, era stamattina in sella alla sua bicicletta, insieme ad alcuni amici, quando si è sentito male. Sono stati chiamati subito i soccorsi del 118 ma per l’uomo, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Ozieri.
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