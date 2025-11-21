Una vasta piantagione di oltre duemila piante di marijuana, insieme con un complesso impianto idrico ed elettrico per l'irrigazione degli arbusti, è stata scoperta e sequestrata dai Carabinieri del reparto territoriale di Olbia nelle campagne di Loiri Porto San Paolo, in località Santa Giusta.

Il sequestro è stato possibile grazie alle operazioni condotte nel corso delle ultime settimane dagli uomini dell'Arma che sono riusciti a individuare il terreno risultato appartenente ad un quarantaseienne olbiese con precedenti penali. L'uomo è stato ritenuto responsabile di coltivazione e produzione di sostanze stupefacenti. Nel corso dell'intervento i militari hanno ritrovato numerosi prodotti fertilizzanti ed altri materiali agricoli per la messa a dimora delle piante.

Dalle indagini finora svolte, non si può escludere che l'indagato, per il mantenimento della piantagione, sia stato a più riprese aiutato da altri soggetti specializzati nella coltivazione illegale di canapa indica, nei cui confronti sono in corso serrati accertamenti per accertarne la posizione ed il ruolo rivestito.

(Unioneonline)

