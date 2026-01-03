Il centro cittadino di Olbia, durante le festività di fine anno, ha visto una forte affluenza di eventi, allegria e decorazioni luminose con famiglie e visitatori che hanno riempito le strade. In questo clima, i carabinieri hanno girato per la città in sella a cavallo, svolgendo anche un ruolo di vigilanza e di controllo, assicurando un avvio d'anno in sicurezza e serenità.

La presenza dei militari a cavallo, integrata perfettamente nel clima festivo, ha offerto una vigilanza attenta e discreta, in grado di unire l'efficacia operativa con la vicinanza alla comunità, soprattutto in zone con un alto afflusso di persone. La loro presenza ha suscitato grande interesse, in particolare tra i bambini, che si sono avvicinati per fare domande e scattare foto, creando momenti di incontro diretto con l'Istituzione. Una semplice occasione che ha rafforzato la fiducia tra cittadini e carabinieri.

Oltre al valore simbolico e tradizionale, i servizi hanno svolto un ruolo concreto di prevenzione, integrandosi con i dispositivi di controllo del reparto territoriale, mantenendo una presenza costante e rassicurante durante tutte le festività.

L’arma dei carabinieri conferma così il proprio ruolo di garanzia e punto di riferimento per la comunità, capace di essere vicina ai cittadini anche nei momenti di festa, assicurando attenzione, equilibrio e sicurezza in conformità ai valori istituzionali.

