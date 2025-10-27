Si chiama “Andrena culucciae” ed è la nuova specie di ape selvatica scoperta nella Sardegna Nord orientale. L’animale è stato individuato da un gruppo di entomologi dell'Università degli Studi Roma Tre nel corso di studi sugli insetti impollinatori dell'isola di Culuccia, da cui ha preso il nome. Lo studio, pubblicato sul "Journal of Hymenoptera Research", è stato condotto nell'ambito della tesi magistrale di Matteo Annessi del corso di laurea in Biodiversità e Gestione degli Ecosistemi e attualmente dottorando sempre presso il Dipartimento di Scienze, Dipartimento di Eccellenza italiano, dell'Università degli Studi Roma Tre. Le raccolte sul campo e le analisi morfologiche e genetiche in laboratorio sono state svolte sotto la supervisione del professor Andrea Di Giulio, entomologo, e della dottoressa Alessandra Riccieri, ricercatrice.

Lo studio nasce all’interno di una convenzione avviata nel 2022 tra il Dipartimento di Scienze dell’Università Roma Tre, sotto la responsabilità del professor Di Giulio, e l’Osservatorio Naturalistico dell’Isola di Culuccia, guidato dalla dottoressa Sabrina Rossi (BIRU Srl Agricola). «Quando nel maggio 2022 ho raccolto i primi pochi individui di ape, ho notato alcune differenze rispetto alle specie affini – racconta il dottorando Annessi –. Spinto dalla speranza e dall’emozione di una possibile nuova scoperta, l’anno successivo sono tornato sul posto per raccoglierne altri e, attraverso diverse analisi di laboratorio, verificare se si trattasse effettivamente di una specie mai descritta». Il risultato è stato raggiunto grazie all’integrazione di tecniche tassonomiche tradizionali e moderne, tra cui microscopia ottica, microscopia elettronica a scansione e analisi genetiche.

Andrena culucciae è un'ape solitaria, di dimensioni medio-grandi, caratterizzata da una colorazione nera in entrambi i sessi e appartenente alla famiglia delle Andrenidae (Apoidea: Anthophila). Ciò che la distingue dalle specie affini sono alcuni caratteri morfologici specifici, in particolare la struttura degli organi genitali maschili e la colorazione delle zampe nelle femmine. La specie è stata osservata principalmente nel tardo primavera (maggio-giugno), frequentando i fiori di Armeria pungens nella vegetazione dunale della penisola di Culuccia, ma è stata rinvenuta anche su piante di altre famiglie, suggerendo la capacità di nutrirsi su diverse specie vegetali.

