Due auto si sono scontrate questa notte sulla Statale 133 bis, lungo i tornanti della frazione di La Capannaccia, a Palau.

Quattro le persone coinvolte nell’incidente, due sono finite in ospedale, un minore e il padre, trasportati a Olbia da altrettante ambulanze del 118. Le loro condizioni non sarebbero per fortuna preoccupanti.

Sul posto, oltre ai soccorritori, sono intervenuti intorno alle 2 i Vigili del fuoco di Arzachena, che hanno messo in sicurezza i veicoli coinvolti e bonificato l’area. Dei rilievi si sono occupati i carabinieri di Olbia.

