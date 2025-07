Annullati tutti gli eventi a Tempio Pausania in segno di lutto per la morte di Gaia Costa, la 24enne investita e uccisa ieri da un Suv guidato da una turista tedesca di 40 anni in vacanza in Costa Smeralda.

«In seguito al tragico lutto che ha colpito profondamente la nostra comunità e in segno di rispetto e cordoglio – scrive il sindaco Gianni Addis in una nota - l’Amministrazione comunale ha deciso di annullare e rimandare tutti gli eventi pubblici e privati e le manifestazioni di qualunque tipo previsti in Città, da oggi fino a tutta la giornata di domenica 13 luglio, compreso il Faber Festival in programma dall’11 al 13 luglio, rinviandoli a data da destinarsi».

«Non appena sarà nota la data delle esequie – prosegue - verrà proclamato anche il lutto cittadino in segno di profondo rispetto e di partecipazione al dolore ed al fine di consentire la presenza alla cerimonia funebre. Certo di interpretare il sentimento della comunità tempiese di umana vicinanza verso il dolore della famiglia Costa, invito tutti a vivere queste giornate con sobrietà e rispetto».

Proseguono intanto le indagini su quanto è accaduto ieri: gli investigatori stanno anche sentendo i testimoni, mentre il Suv, un Bmw di grossa cilindrata, è stato posto sotto sequestro.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 13.30, quando Gaia, figlia di Alfredo Costa, noto sindacalista della Cisl in Gallura, stava andando al lavoro e per farlo ha attraversato la strada sulle strisce pedonali in via Aga Khan, ex via Porto Vecchio. Mentre si trovava nella carreggiata il Suv l'ha travolta. L'impatto improvviso con l'auto è stato devastante: la ragazza ha battuto la testa per terra. Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 e per oltre venti minuti il personale medico ha cercato di rianimare la giovane. La turista che si trovava al volante è stata sottoposta ai test dell'alcol e tossicologici, risultando negativa. Ora è indagata per omicidio stradale dalla Procura di Tempio Pausania.

