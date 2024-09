Tre feriti, tutti in codice rosso per dinamica. Tra loro anche una donna in stato interessante trasportata in elisoccorso all’ospedale di Olbia.

È il bilancio dell’incidente stradale che si è verificato poco dopo le 14.30 sulla strada statale 125 nell’incrocio tra Budoni e Agrustos che conduce al Malamuri. Per cause ancora da accertare una Nissan e una Panda di sarebbero scontrate. L’utilitaria, colpita sulla fiancata si è ribaltata. Tutti gli occupanti sono rimasti feriti.

Sul posto le ambulanze di Budoni Soccorso e San Teodoro, i vigili del fuoco e l’elisoccorso. Due uomini di Torpe sono trasportati all’ospedale di Nuoro in codice rosso per dinamica mentre le donna, in stato interessante e residente a San Teodoro è stata trasportata in elicottero a Olbia. I feriti non sarebbero in pericolo di vita.

