Tre persone, tra cui due minorenni, sono rimaste ferite in seguito a un incidente avvenuto in Gallura, sulla Provinciale 59, al bivio per San Pantaleo.

Secondo una prima ricostruzione, due auto – una Fiat e una Citroen - si sono scontrate frontalmente, per circostanza in fase di accertamento.

Dopo l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Arzachena, che hanno estratto le persone coinvolte dalle vetture, molto danneggiate, affidandole al personale del 118 per il trasporto in ospedale.

Quindi gli stessi vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza della carreggiata.

In azione anche i carabinieri, che si sono occupati dei rilievi di legge.

