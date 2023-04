È di tre feriti il bilancio di un incidente avvenuto nella zona di Su Campu a Priatu, frazione di Sant’Antonio di Gallura, dove due auto che procedevano in senso opposto si sono scontrate, in curva, per circostanze da accertare.

Dopo l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Olbia, la polizia locale e il personale del 118.

I tre feriti, che viaggiavano tutti a bordo della stessa auto, sono stati soccorsi e trasportati in ospedale.

I rilievi effettuati dalla polizia locale serviranno ora per accertare l’esatta dinamica e le responsabilità dell’accaduto.

(Unioneonline/l.f.)

