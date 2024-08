Schianto frontale nella notte sulla 125, poco prima del bivio per Palau.

Tre persone sono rimaste ferite e sono state trasportate all’ospedale di Olbia.

L’incidente è avvenuto intorno alle 2.30, quando due auto si sono scontrate frontalmente per cause ancora da accertare.

Sul posto tre ambulanze per portare i feriti in ospedale, i vigili del fuoco di Arzachena che hanno messo in sicurezza i mezzi e liberato l’area, e la polizia stradale giunta da Olbia per i rilievi.

La strada è rimasta chiusa per circa un’ora.

