In questi giorni il Comune, e non è la prima volta, ha pubblicato diverse foto che raccontano la quotidianità: un luogo pulito, anzi ripulito, viene ritrovato con tracce di persone che lasciano per strada o comunque disperdono nell’ambiente.

«Sempre gli stessi luoghi, sempre la stessa storia», sottolinea il Comune. «Gli operatori, ogni mattina, sono impegnati a ripulire gli stessi spazi dallo stesso genere di rifiuti abbandonati il giorno prima».

Un lavoro continuo che sottrae tempo e risorse ad altre attività come il diserbo, la cura del verde e tanti piccoli interventi. Eppure in paese ci sono diversi cestini messi a disposizione: «Se è pieno? Ce n’è uno disponibile poco più avanti. Ma anche se non ci fosse, nessun motivo autorizzerebbe ad abbandonare per terra un rifiuto. Siamo felici che gli spazi pubblici siano vissuti dai cittadini, soprattutto dai più giovani», prosegue il Comune, «ma l’abbandono sistematico dei rifiuti è diventato inaccettabile e insostenibile: è inciviltà, è incuria, è mancanza di rispetto verso chi lavora e verso l’intera comunità. I cestini sono a disposizione e usarli correttamente farebbe la differenza».

