C’è la necessità dell’eliminazione delle barriere architettoniche dalle strade e dai marciapiedi presso la frazione di Porto Pozzo. In questi giorni la Giunta comunale di Santa Teresa Gallura ha approvato lo studio di fattibilità tecnico-economica, redatto dall’Ufficio tecnico, con interventi per un importo complessivo di 164.000 euro. Progetto che prevede non solo l’eliminazione delle barriere architettoniche ma anche la messa in sicurezza e la riqualificazione delle aree adiacenti la strada statale SS 133 bis (via Aldo Moro), realizzando dei camminamenti privi di ostacoli e dislivelli che - è scritto nella deliberazione - oltre garantire un sicuro accesso alla Scuola dell’Infanzia a favore degli accompagnatori e bambini, collegano il contesto pedonale urbano, alle varie attività commerciali e servizi pubblici (Farmacia, Ufficio Turistico, ecc).

La strada che sarà oggetto dell’intervento, è precisato nella Relazione tecnica, «può definirsi la principale della Località Porto Pozzo, in quanto il transito pedonale in esso risulta particolarmente attivo nelle diverse ore della giornata e collega l’intero centro urbanizzato, secondo un asse che va da Nord a Sud, alle principali strutture secondarie presenti. La strada inoltre funge da collegamento alle vicine località ed è la via dalla quale si sviluppa l’intero tessuto urbano».

