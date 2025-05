Sarà inaugurato a giugno, tra qualche settimana, il già ultimato Centro di primo soccorso per la conservazione della fauna marina, che attende soltanto il collaudo da parte degli uffici regionali.

È stato realizzato, in un locale comunale posto al limitare della rinomata spiaggia di Rena Bianca, dall’Area Marina di Capo Testa-Punta Falcone che lo gestirà. Tempo fa l’Assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente aveva chiesto la disponibilità alla realizzazione da parte dell’AMP. Il Centro farà parte della “Rete regionale per la conservazione della fauna marina”, che assicurerà la copertura della fascia Nord-Est della Sardegna con interventi di recupero nella fascia costiera compresa fra l’Isola Rossa e Capo Ferro. La Rete ha come scopo il recupero appunto e il soccorso in mare delle tartarughe marine, dalla assidua Caretta Caretta (Tartaruga comune) a quelle più rare (Chelonia mydas - Tartaruga verde e Dermochelys coriacea - Tartaruga liuto) e dei mammiferi marini (delfini, tursiopi, stenelle).

“Santa Teresa crede nella difesa di questi animali, nel proteggerli, e per questo si è impegnata per un intervento come questo, che è molto importante”, afferma il delegato comunale, Sandro Villani. Dal canto suo il direttore dell’AMP, Yuri Donno, ha affermato che “l’avere a disposizione un centro di primo soccorso ci permette tanto di intervenire tempestivamente quanto di raccogliere informazioni e dati importanti sulla situazione”.

I lavori sono iniziati i primi di gennaio e nelle scorse settimane una ditta incaricata ha sistemato le vasche e gli impianti occorrenti per svolgere questa funzione, di primo soccorso.

