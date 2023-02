Al 31 dicembre del 2022 la popolazione teresina è risultata essere di 5.251 abitanti, registrando un aumento di 5 persone rispetto all’anno precedente; i non italiani hanno rappresentato quasi il 13% dei residenti. I bambini nati (nel senso che qui hanno avuto la prima residenza anagrafica) sono stati 21 (esattamente come l’anno prima) mentre 40 (praticamente il doppio) sono state le persone decedute (di cui una persona non italiana), 4 in più rispetto al 2021.

A Santa Teresa nel 2022 non c’è stato alcun matrimonio religioso (erano stati 2 nel 2021) mentre i 13 celebrati lo sono stati con rito civile (erano 12 l’anno scorso); non c’è stata infine alcuna unione civile così come nel 2021.

Sempre nel 2022 ci sono stati una separazione e 3 divorzi (l’anno precedente le separazioni erano state 3 e 2 i divorzi).

Tornando ai bimbi nati, 21 in totale, 15 sono maschietti e 6 le femminucce; di questi, 4 nati da genitori, entrambi o uno solo, non italiani.

