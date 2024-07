Alcuni murales nella Scuola Primaria-Istituto Comprensivo Magnon; lo ha deciso l'Amministrazione Matta. I temi dovranno puntare «a sensibilizzare la cittadinanza al valore civico, con particolare attenzione all’arricchimento giovanile nell’ambito dell’educazione all’estetica». Del resto, «l’espressione artistica dei “murales” in Sardegna» rappresenta «un ricco patrimonio culturale ed etnografico espresso attraverso la rappresentazione descrittiva del passato, del presente e del futuro dell’isola». Con questa iniziativa l'Amministrazione comunale intende «promuovere iniziative aventi carattere artistico – culturale, tese alla riqualificazione del centro abitato di Santa Teresa Gallura». Saranno gli uffici ad ad individuare la parete esterna presso l'entrata principale della scuola, ubicata in Via del Porto, come sito dove realizzare i murales; la giunta ha per questi stanziato la somma di 6mila euro.

