Il Settore socio-assistenziale e sanitario del Comune di Santa Teresa Gallura organizza presso il Centro Polivalente La Funtana, un “Corso di cucina a base vegetale”.

È aperto ai cittadini e cittadine residenti a Santa Teresa Gallura (in caso di disponibilità di posti, saranno accolte anche le domande di cittadini non residenti), per un numero massimo di 12 partecipanti, di età superiore ai 18 anni.

Il corso, a cura di Simona Scarone, si propone di introdurre i partecipanti alle materie prime, alle tecniche di cottura, alle ricette a base vegetale.

Un percorso di 6 incontri, scrivono gli organizzatori, «per imparare a prenderci cura di noi stessi, cominciando da ciò che ci mantiene in vita: il cibo. Un viaggio nella cucina naturale a base vegetale partendo dalle basi fino ai piatti più strutturati della tradizione italiana in chiave semplice e ripetibile».

L’iniziativa, della durata di 18 ore, si svolgerà il 4 e 5 marzo, il 25 e 26 marzo ed il 15 e 16 aprile (3 fine-settimana). Scadenza domande il 24 febbraio, quota di partecipazione 50 euro a persona.

