Schianto frontale tra due auto questa mattina sulla Statale 133 bis, all’altezza del bivio per Ruoni, frazione di Santa Teresa Gallura.

Due persone, padre e figlio, sono rimaste ferite in modo non grave ma, per accertamenti, sono stati portati al Pronto soccorso di Olbia.

Sul posto, oltre alle ambulanze del 118, i vigili del fuoco del presidio estivo di Santa Teresa. Presenti inoltre i carabinieri.

