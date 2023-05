Interessante iniziativa quella presso la Biblioteca Comunale “Grazia Deledda” di Santa Teresa Gallura, in programma per mercoledì 10 maggio alle 17 nell'ambito del programma “Primavera in Archivio Storico”, da parte dello stesso Archivio.

Si chiama “Archivista per un giorno” il laboratorio che offrirà ai ragazzi dai 6 ai 12 anni “un fondamentale e appassionante approccio all’essenza fisica delle fonti. Attraverso la documentazione impareranno a ricostruire un albero genealogico, il modello è costituito da documenti selezionati allo scopo e riprodotti in fotocopia”. I posti disponibili sono limitati a 15.

La partecipazione è gratuita ma è consigliabile iscriversi recandosi in Biblioteca, telefonando al numero 0789 740959, inviando una mail a: archiviostorico@comunestg.it o un messaggio privato alla pagina facebook dell'Archivio Storico. Lo scorso 19 aprile c'era stata l'iniziativa “Ricostruiamo la storia”, mentre per il 21 giugno è in programma una “Caccia al tesoro”.

