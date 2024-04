«Arriveranno in mongolfiera i rappresentanti di Bonifacio che per la prima volta saranno presenti a Santa Teresa con degli stand allo scopo di rafforzare il legame che giorno dopo giorno sta crescendo tra le due località».

Lo scrive la Proloco di Santa Teresa Gallura che ha organizzato, per il fine settimana del 27 e 28 aprile, PIG, una manifestazione enogastronomica, musicale e culturale.

Centro dell’evento sarà il quartiere di Santa Lucia. E tema predominate saranno appunto le mongolfiere in quanto, scrivono gli organizzatori, «i loro viaggi uniscono territori diversi contraddistinti da persone, tradizioni e sapori speciali e che per l'occasione verranno rappresentati da tante aziende locali d'eccellenza».

Il programma prevede tra l’altro, nella giornata di sabato 27 l’intrattenimento con i dj Cris, Raym e Pinuz alle 13 in via Carlo Felice e alla stessa ora il Live Orizonte Corsica in piazza Santa Lucia; dalle 14 alle 17 ci saranno i laboratori per bambini da 5-10 anni e la dimostrazione della lavorazione artigianale del cioccolato con il Mastro Cioccolatiere, in via Santa Lucia.

Alle 17 lo spettacolo teatrale itinerante Les Montgolfieres. Infine dalle 18 Live Jolly Roger. Domenica 28 aprile da mezzogiorno, degustazioni di cibo tradizionali vino e birra artigianale, il dj Pinuz in via Carlo Felice ed il Live Francesco Fois – Corsica in piazza Santa Lucia; nel pomeriggio i laboratori per i bambini e alle 16 il Live Zeppara e ancora il Mastro Cioccolatiere.

