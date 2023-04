Il Comune di Santa Teresa Gallura procede con una manifestazione d’interesse per l’individuazione degli operatori economici da invitare a successiva procedura negoziata per l’affidamento del servizio di pulizia degli arenili di libera fruizione ricadenti nel litorale comunale in vista della stagione balneare 2023. Una fascia costiera di 72 km, che si estende dalla foce del Fiume Liscia fino all’inizio della spiaggia di Rena Majori, al confine con Aglientu.

Lungo la zona costiera sono presenti e densamente frequentate varie località marine come Capotesta, Santa Reparata, Valle dell’Erica, Conca Verde, ect., che nella stagione estiva sono affollate da migliaia di turisti che interessano la quasi totalità degli arenili e i litorali idonei per la balneazione. Il progetto prevede la pulizia di spiagge e dei litorali di uso pubblico, situate lungo l'intera fascia costiera e, tende a risolvere alcuni dei problemi relativi all'intensa fruizione turistica della fascia costiera stessa e di conseguenza al mantenimento delle condizioni ottimali; prevede, inoltre, il servizio di pulizia e di gestione dei servizi igienici ubicati lungo la spiaggia La Rena Bianca (centro urbano) e lungo le spiagge della località di Capotesta (Istmo, Rena di Levante e Rena di Ponente) e Porto Pozzo.

© Riproduzione riservata