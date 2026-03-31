La Giunta comunale di Santa Teresa Gallura ha approvato lo schema di bando per l’affidamento in concessione della farmacia comunale situata nella frazione di Porto Pozzo, viale Aldo Moro, attualmente gestita dalla società partecipata Silene Multiservizi. Il provvedimento dà attuazione all’indirizzo espresso dal Consiglio comunale, che punta alla valorizzazione del patrimonio pubblico attraverso una gara ad evidenza pubblica.

La concessione avrà una durata di venti anni. L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del «massimo rialzo», privilegiando quindi le offerte economicamente più vantaggiose per l’ente. La procedura sarà gestita dalla Centrale unica di committenza dell’Unione dei Comuni dell’Alta Gallura,

Tra le condizioni fissate dal bando, l’obbligo per il concessionario di mantenere l’insegna «Farmacia comunale» e di garantire una serie di servizi alla cittadinanza, tra cui la misurazione della pressione, il controllo gratuito del peso, test di autoanalisi (colesterolo, glicemia, trigliceridi, emoglobina) gratuiti per particolari categorie di utenti, installazione di un sistema di distribuzione self-service, consegna a domicilio a titolo gratuito per over 75, supporto alla popolazione attraverso attività di Telemedicina, etc.). Il Comune manterrà un ruolo di controllo, con verifiche periodiche sui ricavi e sulla gestione, inclusa la possibilità di ispezioni e l’obbligo per il concessionario di trasmettere i dati economici annuali.

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