Conto alla rovescia ad Arzachena per «Estate in Fiore», che dal 10 al 13 settembre tornerà ad animare il centro storico trasformandolo in un grande spazio dedicato al verde, all’ambiente e alla cultura dell’outdoor.

Una manifestazione che punta a superare la dimensione puramente espositiva per diventare occasione di confronto sul rapporto tra territorio, qualità della vita e valorizzazione degli spazi urbani.

Tra gli appuntamenti il convegno dedicato all’outdoor, in programma giovedì 10 settembre alle 18.30 in piazza Risorgimento. Un momento di approfondimento che entra nel cuore del tema scelto per l’edizione 2026 e che rafforza il carattere culturale della manifestazione, chiamata a interrogarsi sulle opportunità offerte dalle attività all’aria aperta e sul loro legame con la promozione e la fruizione del territorio.

Per quattro giorni il centro storico ospiterà installazioni artistiche, giardini temporanei, incontri, laboratori e iniziative rivolte anche a bambini e famiglie. Il verde diventerà così non soltanto elemento scenografico, ma strumento per raccontare una diversa relazione tra città, ambiente e comunità. Nel programma trovano spazio anche temi legati alla biodiversità e alle produzioni locali, con approfondimenti sul miele, sull’olio e sul patrimonio agricolo della Sardegna. Alla dimensione ambientale si affiancherà quella culturale, con la presentazione del libro «Selvaggio Blu» con Telemaco Murgia, mentre la musica accompagnerà le serate con diversi appuntamenti dal vivo.

«Estate in Fiore» si propone dunque come una vetrina del territorio, ma anche come luogo di incontro e riflessione. Il convegno sull’outdoor rappresenta in questo senso uno dei passaggi più significativi di un’edizione che mette al centro ambiente, paesaggio e nuove modalità di vivere gli spazi aperti.

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