Nicolina Giagheddu – madre di Emanuele Ragnedda, l’imprenditore in carcere per l'omicidio di Cinzia Pinna - ha formalizzato questa mattina una denuncia contro il marito Mario Ragnedda. Nella denuncia la donna attribuisce al consorte condotte – tutte da verificare - avvenute nell’arco di diversi anni con maltrattamenti e violenze.

Al momento delle sue affermazioni niente è stato vagliato né da magistrati né dalle forze dell’ordine.

Alla denuncia della donna, assistita dalle avvocate Angela Corda e Lia Deiana, è stato allegato materiale video e audio.

Il fascicolo, come detto, è stato solo ricevuto dalla Procura di Tempio, che non ha ancora avviato alcuna indagine.

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