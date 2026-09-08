Spaccio di cocaina in Costa Smeralda, 19 arresti: tutti i nomiDuro colpo della Procuira di tempio a una presunta vasta rete criminale che per un periodo avrebbe gestito il traffico di droga
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Duro colpo della Procura di Tempio ai componenti di una vasta rete che avrebbe gestito una parte del mercato della cocaina in Costa Smeralda.
TUTTI NOMI – È stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere per Ugo Demontis, 51 anni, di Palau, uno dei personaggi di spicco dell’inchiesta, Tommaso Orecchioni, 66 anni di Luogosanto, per il sassarese Lorenzo Casu, 34 anni, Silvio Cocco, quarant’anni, di Olbia, Pietro Floris, 69 anni, di Desulo, Santino Mariani, 54 anni di Palau, Massimo Pirina, 53 anni di La Maddalena, Andrea Pruneddu, di Tempio, Ruggero Bettarelli, 34 anni di Nuoro, Carlo Demontis, 61 anni, sassarese, Emanuele Campus, 27 anni di Palau, Fabrizio Bua, 60 anni, di Domusnovas, Vincenzo Perra, 53 anni, di Cagliari.
È stata disposta, invece, la misura degli arresti domiciliari per Maria Isabella Acquaviva, di Palau, Massimo Scotto, 60 anni, di Palau, Carlo Borghetti, 41 anni, di Olbia, Michele Demontis, 47 anni di Santa Teresa, Mario Franco Aresu, 58 anni, di Palau e Luciano Zola, 54 anni, romano.
Nessun commento, per ora, da parte dei difensori di alcuni degli indagati, Jacopo Merlini e Donatella Corronciu