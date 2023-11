Al via la terza edizione della rassegna “Il Presepe nelle Frazioni e Borghi di Lungòni”; un’iniziativa con la quale viene proposto, ai cittadini residenti nelle frazioni e nei borghi di Santa Teresa, di allestire un presepe, in spazi all’aperto, “per abbellire una via o una piazza del luogo in cui si risiede, per creare un itinerario turistico, e stimolare residenti e turisti a scoprire angoli poco conosciuti del territorio comunale”.

Il premio della rassegna consisterà in una opera e/o elemento di arredo urbano, per un valore di 2.000 euro. L’intento di questa iniziativa è quello di “mantenere vivo lo spirito natalizio e creare aggregazione, unione e collaborazione tra cittadini nonché stimolare la loro creatività e fantasia”. Lo scorso anno, seconda edizione della rassegna, a vincere fu il presepe della frazione di Porto Pozzo.

