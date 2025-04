L’Amministrazione comunale di Santa Teresa Gallura ha disposto l’esternalizzazione, per le stagioni balneari delle annualità 2025/26, del servizio relativo agli interventi e pulizia dei litorali e delle aree limitrofe di pubblica fruizione, ricadenti lungo la fascia costiera comunale, ad esclusione della spiaggia della Rena Bianca (centro urbano) e la spiaggia in località Santa Reparata “La Taltana”, assegnate in convenzione rispettivamente alla Soc. Silene Multiservizi Surl e Consorzio di Baia Santa Reparata; per tale servizio sono disponibili circa 460mila euro.

Le spiagge oggetto d’intervento sono, nella stagione estiva, densamente frequentate, ed è pertanto opportuno effettuare tutti quegli interventi atti a consentirne la fruizione in sicurezza, considerata “la vocazione del territorio prettamente legato all’industria turistica”, e “la necessità di garantire un sempre più efficiente servizio di pulizia dei litorali, tenuto conto delle condizioni di fragilità ambientale che vincolano fortemente lo sviluppo delle attività economiche dell’intero territorio comunale”.

Il territorio di Santa Teresa Gallura si estende lungo una fascia costiera che parte dalla foce del Fiume Liscia fino all’inizio della spiaggia di Rena Majore, posta al confine con il Comune di Aglientu, per complessivi 72 km di costa, lungo la quale si trovano alcune delle spiagge più conosciute del nord Sardegna, come pure cale e calette e/o arenili di limitate dimensioni.

La decisione della esternalizzazione del servizio di pulizia dei litorali e delle aree limitrofe è dettata anche dal fatto che il Comune ha aderito al sistema di raccolta e smaltimento degli RR.SS.UU. appaltato in forma “Consortile” dall’Unione dei Comuni Alta Gallura, ma in questo appalto consortile non sono contemplati interventi di pulizia e mantenimento dei litorali.

