I Carabinieri della Compagnia di Tempio, Nucleo Radiomobile, hanno arrestato un uomo di 29 anni originario di Olbia dopo una serie di episodi avvenuti a Santa Teresa e ora al vaglio del pubblico ministero Alessandro Bosco.

Stando alle indagini, il custode di una struttura ricettiva sarebbe stato malmenato e rapinato all’interno del residence. Successivamente i carabinieri hanno trovato l’uomo dentro il complesso residenziale mentre cercava di portare via materiale e alimenti.

Il presunto responsabile dell’aggressione e del tentativo di furto è comparso davanti ai giudici del Tribunale di Tempio.

L'arresto è stato convalidato e per l’uomo è scattata la misura dei domiciliari.

