La Maddalena, turismo tutto l’anno: ora la sfida è la continuitàDopo una stagione giudicata positiva, l’amministrazione comunale guarda ai prossimi mesi
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Non solo estate. La nuova sfida del turismo alla Maddalena passa dalla destagionalizzazione, dalla continuità dei servizi e da una gestione dell’accoglienza meno legata ai soli mesi di punta. Dopo una stagione giudicata positiva, l’amministrazione comunale guarda ai prossimi mesi e punta a mantenere vivo il sistema turistico anche in autunno e inverno. L’obiettivo è valorizzare non soltanto le spiagge, ma anche sentieri, escursioni, musei e patrimonio ambientale.
«L’aspetto esperienziale e quello escursionistico hanno un peso. Non è solo mare», sottolinea Rosalba Di Fraia, delegata al Turismo, Commercio e Marketing territoriale. Una linea che può aiutare soprattutto nei mesi di bassa stagione, quando l’offerta culturale e naturalistica può diventare decisiva. Tra le priorità c’è anche una migliore comunicazione di alcune strutture ancora poco conosciute, come il Centro di Educazione Ambientale e diversi musei del Parco. «Dobbiamo lavorare anche su questo aspetto culturale», afferma Di Fraia. Altro punto centrale è l’ufficio turistico. L’apertura serale sperimentata durante l’estate, dalle 21 alle 23, ha avuto riscontri positivi e sarà riproposta. Ma l’intenzione è estendere la presenza anche oltre ottobre. «Vorrei almeno avere due giorni di apertura al pubblico per tutto l’inverno», spiega la delegata. L’idea è garantire un servizio minimo anche in occasione degli appuntamenti culturali e natalizi.
Sul fronte della gestione, l’amministrazione comunale vuole inoltre superare gli affidamenti esclusivamente stagionali. L’obiettivo è puntare su bandi biennali o triennali, capaci di assicurare maggiore continuità agli operatori e una programmazione più stabile. «Bisogna innalzare l’aspetto qualitativo», ribadisce Di Fraia, sottolineando l’importanza di personale qualificato e con competenze linguistiche. C’è infine il capitolo digitale. Il progetto “Welcome to La Maddalena” deve essere completato, così come l’app e le paline informative ancora da sistemare. «Dobbiamo sfruttare questa cosa e terminarla», dice Di Fraia.