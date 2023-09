Tre giorni di sport e impegno sociale tra San Teodoro e Porto Cervo con il Due Lune Invitational - Torneo Charity Golf ProAm, un evento a scopo benefico che avrà come ambasciatore Gianfranco Zola.

La competizione di golf si terrà nel week end del 6-7-8- ottobre e vedrà la partecipazione di diverse squadre con formazioni miste. Ognuno dei team in gara sarà infatti composto da tre amatori e un golfista professionista o un vip. Numerosi i nomi degli sportivi di rilievo che prederanno parte al torneo. Tra loro Patrick Blunt, Paolo De Chiesa, Massimo De Luca, Roberto Di Matteo, Roberto Donadoni, Lorenzo Marronaro, Cristian Panucci, Michele Paramatti, Costantino Rocca, Peter Runggaldier, Claudio Sadler e Stefan Swooch.

Dopo l’apertura ufficiale di venerdì, il programma di gara si articolerà su due giornate; si parte sabato 7 ottobre con la sfida tra le 18 buche del Golf Club Pevero a Porto Cervo, per finire il giorno dopo sul green teodorino del Golf Puntaldia e le sue 9 buche. Opzionale invece la competizione in programma per domenica 9 ottobre sul campo a 18 buche di Is Arenas Private Golf.

Oltre all’aspetto prettamente sportivo, la manifestazione avrà uno scopo benefico e per la serata di sabato il programma sociale prevede una cena di beneficenza presso il ristorante Blue Moon del Due Lune Resort & Golf. La raccolta fondi avrà luogo tramite un'asta benefica a premi i cui proventi saranno devoluti alla “Fondazione Peso Positivo”, ente benefico contro i disturbi alimentari creato dal fondatore di Puntaldia, Peppino Fumagalli. Il Fondo per l’Anoressia – Famiglia Peppino Fumagalli nacque in seguito alla morte per anoressia della figlia di un amico, una tragedia che toccò profondamente il cavalier Fumagalli. Oggi, dopo la sua scomparsa, gli obiettivi della fondazione continuano ad essere portati avanti con passione e impegno dalla figlia Laura insieme ai fratelli.

“Peso Positivo”, a cui sono destinati i proventi del torneo, è una delle numerose iniziative dell’Associazione Famiglia Peppino Fumagalli e nasce nel marzo 2020. Attraverso un account Instagram, il progetto si prefigge di raggiungere persone di qualsiasi età che soffrono di disturbi alimentari e chi ogni giorno le affianca, creando uno spazio per la propria Community Digitale dove i problemi possano essere affrontati in modo competente, costruttivo e sereno.

