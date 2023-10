È morta Cristina Piroddi, la donna di 57 anni che ieri mattina era precipitata da una finestra mentre lavava i vetri della sua casa a Montepetrosu, frazione di San Teodoro. La donna era stata trasportata in elisoccorso all’Ospedale San Francesco di Nuoro, dove nel pomeriggio di ieri i medici del reparto di Neurochirurgia l‘hanno sottoposta ad un lungo e delicato intervento chirurgico.

Purtroppo le ferite alla testa riportate in seguito al violento schianto sul cemento erano troppo gravi e la donna è deceduta. Dopo l’allarme dei vicini di casa e le manovre di rianimazione effettuate dall’equipe dell‘elisoccorso decollato da Olbia, sul luogo dell’incidente ieri erano arrivati anche i Carabinieri di San Teodoro per effettuare i rilievi del caso.

La dinamica però è stata subito chiara a tutti; la donna, che in quel momento era da sola in casa, era riversa in una pozza di sangue priva di sensi e si trovava proprio in direzione di una finestra, rimasta aperta al primo piano della villetta bifamiliare in cui viveva con la famiglia. Prima del trasporto in elicottero i paramedici erano riusciti a riprendere il battito cardiaco e a stabilizzarla ma Cristina Piroddi è spirata poche ore fa in ospedale.

