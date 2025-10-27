San Teodoro, gli ombrelloni abbandonati diventano borseLe creazioni di una turista genovese per gli alunni della scuola primaria del paese gallurese
Da parasole a borse, gli ombrelloni abbandonati sulle spiagge di San Teodoro sono diventati sacche colorate. È l'iniziativa di una turista genovese, da anni affezionata frequentatrice delle coste galluresi, che, durante la scorsa estate, ha raccolto tanti ombrelloni rotti e lasciati, come rifiuti, sugli arenili.
Recuperati i tessuti di copertura e igienizzati, dagli ombrelloni inutilizzati, Luisa ha confezionato 150 bustine variopinte, impreziosite da pesci, barche e stelle marine, che, oggi, ha donato agli alunni della scuola primaria dell'Istituto comprensivo di San Teodoro, come simbolo di rispetto e amore per la natura ed esempio concreto di educazione ambientale.
Il gesto di sensibilità ecologica e di cittadinanza attiva della turista è stato lodato, sui social, dall'amministrazione comunale del paese gallurese guidato dalla sindaca, Rita Deretta.