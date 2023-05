Cade da cavallo durante una passeggiata lungo la laguna.

È successo questa mattina, intorno alle 11.30, sul litorale de La Cinta a San Teodoro.

L’uomo, un turista tedesco di 53 anni, ha riportato un trauma toracico ed è stato trasportato con l’elisoccorso in ospedale. L’incidente è avvenuto nella parte retrostante la lunga spiaggia teodorina, in un tratto molto distante dall’accesso principale.

La segnalazione alla centrale del 118 è stata girata alla sede della Croce Bianca di San Teodoro, ma data l’impossibilità per le ambulanze di arrivare in un’area della spiaggia così distante, è intervenuta l’unità dell’elisoccorso dell’Areus. L’uomo è rimasto sempre cosciente e non è in pericolo di vita.

