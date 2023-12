Ritorna, questo sabato 9 e domenica 10 dicembre, dopo la sospensione dell’anno scorso, la “1000 Gradini Trail La Maddalena”, che giunge alla quarta edizione.

La manifestazione, organizzata dai Barbuti running and cycling team, si snoderà nella suggestione notturna di scalinate e vie del centro storico dell’isola, fra i Borghi più belli d’Italia. E si colloca nel ponte dell’Immacolata per consentire una maggiore partecipazione per chi dal resto della Sardegna e d’Italia intende partecipare.

La “1000 Gradini Trail La Maddalena” vedrà i corridori impegnati nella distanza da 12 km, lungo un percorso saliscendi costellato da 1200 gradini. A questa prova seguirà la “100 Gradini urban walk” della distanza di 5 km e aperta a tutti, con partenza da piazza Garibaldi fino al punto panoramico, raggiungibile attraverso una suggestiva scalinata, del rione dello Spiniccio.

L’indomani domenica, al mattino invece, si potrà partecipare ad un percorso lungo i sentieri dell’isola di Maddalena con un trail da 22 km (agonistico) e un trekking di 10 km. Dopo gli scenari notturni della notte precedente i partecipanti avranno l’opportunità di ammirare la campagna e boschetti isolani tra scogliere, spiagge e mare.

Gli organizzatori informano, nel rispetto dell’ambiente dove si svolge la manifestazione, che i segnali che saranno utilizzati per indicare i percorsi, come fettucce colorate e paletti rossi, saranno rimossi al termine delle manifestazioni. Per info, pagina Facebook: Barbuti Running and Cycling team.

