Un 28enne è stato arrestato a Olbia, dagli uomini delle Squadre Volanti del commissariato locale, dopo un tentativo di furto ai danni di un minorenne residente nella zona sud della città.

Il giovanissimo era in strada, cane al guinzaglio, intento a parlare al telefono con un familiare, quando il 28enne gli ha improvvisamente strappato il cellulare dalle mani dandosi alla fuga.

Il ragazzino è riuscito a raggiungere il ladro e l’ha afferrato per la maglietta, ma questi gli ha scagliato addosso una sigaretta accesa sbattendolo poi contro un’auto in sosta e minacciandolo di morte.

La polizia, allertata dal padre del ragazzo, che ha assistito all’inseguimento e all’aggressione dopo aver udito le grida del figlio, ha individuato e arrestato il 28enne per rapina impropria aggravata, in quanto commessa in danno di minore.

Su disposizione del Pubblico Ministero, che ha poi convalidato l’arresto, il ladro è stato condotto nella sua dimora, dove dovrà restare in regime di arresti domiciliari.

(Unioneonline/v.l.)

