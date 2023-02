Via a Palau all’affidamento in concessione del servizio di rimozioni ordinarie per veicoli che sostano in violazione alle norme del Codice della Strada, rimozione che potrà riguardare oltre ai veicoli anche natanti, traini, imbarcazioni in zone ove vige la sosta vietata o qualora il veicolo costituisca grave intralcio o pericolo per la circolazione.

Casi di questo tipo si verificano in particolare durante il periodo estivo per cui, da parte dell’amministrazione comunale «è avvertita la necessità di disporre del servizio di rimozione coatta, in quanto sovente i veicoli vengono lasciati in sosta non solo in area vietata ove è prevista la rimozione, ma anche in condizioni da arrecare pericolo alla pubblica incolumità e serio intralcio alla circolazione veicolare».

Il Comune, non essendo in grado con proprie risorse strumentali di gestire direttamente tali servizi, ha reputato pertanto necessario optare per un affidamento a terzi. È stata così pubblicata una manifestazione di interesse.

L'affidamento in concessione del servizio di recupero e custodia dei veicoli sottoposti a rimozione, a seguito di violazioni accertate dal Comando di Polizia Locale di Palau, sarà biennale.

