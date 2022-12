Si chiude l'anno amministrativo 2022 per la Giunta comunale di Calangianus guidata dal sindaco Fabio Albieri con una serie di approvazioni.

È stato dato il via libera al progetto di fattibilità tecnica ed economica del restauro conservativo e messa in sicurezza del Nuraghe Agnu e della Fonte Nuragica di Li Paladini (complesso archeologico Monti di Deu) per 190mila euro e alla perizia di variante della struttura sportiva di Mangoni.

A gennaio saranno avviati i lavori e si procederà alla inaugurazione della struttura. Importo dei lavori è di 280mila euro. È stato approvato l'atto di indirizzo all'area tecnica per la apertura del Palazzo Corda da adibire a nuova biblioteca e del museo del costume e 200mila euro per i lavori nella strada rurale di Cultesa.

Via libera anche alla procedura per la gara d'appalto per i lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico delle abitazioni comunali situate in Via Dessì per 937mila e 562 euro. Quasi 909mila euro serviranno per la riqualificazione funzionale e messa in sicurezza della scuola per l'infanzia comunale in via Europa Unita.

Sono stati anche aggiudicati i lavori per il completamento di via Luras, via Cimitero e strada Calangianus/Zir per un milione di euro. 325mila euro saranno impegnati per l'ampliamento del cimitero.

