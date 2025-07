«Nacqui il 4 luglio. Giuseppe Garibaldi»; è questo il titolo della manifestazione che, presso il Museo Garibaldino di Caprera, sarà organizzata venerdì prossimo 4 luglio, in occasione del «compleanno del nostro Generale». Sotto il maestoso pino ultrasecolare che Garibaldi piantò in occasione della nascita della figlia Clelia sarà ripercorsa la sua vita, attraverso le sue memorie autobiografiche, lette dall’attore e regista Gianfelice Facchetti, accompagnato dalla musica del maestro William Jefferson Edes.

Un percorso che si svilupperà a partire dalla nascita, il 4 luglio 1807 a Nizza, passando per le «prime esperienze da marinaio, la visita a Roma durante il Giubileo del 1825, e poi i legami familiari, specialmente quelli con la madre Rosa, sino all’acquisto dell’isola sarda e la nascita dell' azienda agricola».

Tra le letture ci sarà anche quella che riguarda una descrizione di Caprera, documentata da un fotografo in visita nel novembre del 1860, a pochi giorni dal rientro di Garibaldi dalla Spedizione dei Mille, e poi ancora si rievocheranno tante storie di partenze e ritorni nell’isola, durante i quali combattè per la libertà dei popoli e per realizzare l’unità d’Italia.

In chiusura saranno anche letti i versi che Garibaldi dedicò a Caprera e «il lascito ideale con parole tratte dal testamento politico». Una serata e una rievocazione storico-culturale dunque, nel corso della quale le parole scritte da Garibaldi, con il sottofondo musicale, punteranno a ricreare quelle stesse atmosfere «che le tante serate musicali organizzate da lui stesso donarono alla sua casa e ai suoi tanti ospiti».

