Sarà caratterizzato dal verde – che dà un’ottima impressione visiva, a chi giunge in paese nei mesi estivi, quando attorno la campagna è ingiallita e bruciata dal sole – l’ingresso a Calangianus da via Tempio, dove sarà verrà installato un nuovo impianto di irrigazione con la creazione di prato verde in ambo i lati e piantate siepi verdi.

L’intervento fa parte di un piano di manutenzione del verde pubblico voluto dall’Amministrazione del sindaco, Fabio Albieri, andato in appalto tempo fa e recentemente aggiudicato dall’impresa Pietro Pasella per un periodo di 4 anni. Un’operazione questa, seguita dal delegato al verde pubblico, Davide Inzaina, volta a migliorare gli attuali spazi, con l’obiettivo di realizzare un abbellimento, con essenze floreali e piante, ulteriori spazi del centro abitato.

Oltre alla ordinaria e straordinaria manutenzione delle attuali aree verdi di Calangianus, informa il sindaco, il nuovo appalto prevede anche ulteriori interventi di implementazione degli spazi come, per esempio, la riqualificazione dell’area vicino a piazza Padre Pio, con aggiunta di terra vegetale, e la creazione di camminamenti e realizzazione di aree verdi ed essenze mediterranee.

