C’è la necessità di discutere sulla pianificazione commerciale di Arzachena. Ne sono convinti i consiglieri d’opposizione di Piattaforma Arzachena, Rino Cudoni e Francesca Pileri, che hanno chiesto la convocazione di un Consiglio comunale urgente.

«Nel centro cittadino si registra la chiusura definitiva di almeno cinque attività storiche, perdite che rappresentano un danno irreparabile per la comunità locale», spiegano, «alcune attività commerciali, nel territorio comunale, operano esclusivamente per circa 40 giorni all’anno, chiudendo per il restante periodo». Un fenomeno «che solleva interrogativi sulla sostenibilità e sulla programmazione economica locale».

Cudoni e Pileri chiedono dunque all’amministrazione comunale, «quali azioni intenda intraprendere per allinearsi al processo di riordino della normativa regionale sul commercio e per garantire che le imprese locali possano beneficiare delle nuove opportunità offerte». E «se esistono atti ufficiali, delibere o regolamenti adottati per disciplinare gli orari di apertura e chiusura delle attività commerciali, nonché per incentivare la continuità operativa delle stesse» e ancora, «quali strategie sono state pianificate per contrastare la chiusura delle attività storiche e per promuovere la sostenibilità delle nuove imprese nel lungo termine».

