La Costa Smeralda continua a far sognare per le sue ville da favola immerse in un paesaggio unico.

La visione urbanistica ed architettonica illuminata del Principe Karim Aga Khan, recentemente scomparso, ha proiettato, già dagli anni ’60, la Gallura e la Sardegna nell’olimpo delle destinazioni turistiche più agognate da miliardari di tutte le latitudini.

È di oggi la notizia di un colossale affare immobiliare: si è, infatti, conclusa con successo la vendita di una delle proprietà più prestigiose in Italia, con un prezzo di oltre 160 milioni di euro: una villa nella Baia di Romazzino, in territorio di Arzachena.

Questa operazione sancisce il valore più alto mai registrato in Sardegna e in Italia, stabilendo un nuovo record nel mercato immobiliare del residenziale di lusso.

Italy Sotheby’s International Realty ha curato la transazione, fornendo supporto a tutte le parti coinvolte e rappresentando formalmente un buyer internazionale nell'acquisto della proprietà, un tempo residenza, tra gli altri, dell'ex ministro del petrolio saudita Ahmed Zaki Yamani, figura di spicco a livello globale.

Situata nella celebre località di Romazzino, nei pressi dell’iconico Hotel a 5 stelle, la proprietà è unica e straordinaria, estendendosi lungo 350 metri di fronte mare su una superficie di 2,3 ettari.

Si tratta del bene con il più alto valore immobiliare della Costa Smeralda, secondo per valore in tutta la Sardegna dopo la celeberrima Villa Certosa dove trascorreva le vacanze Silvio Berlusconi e la sua famiglia.

Nella splendida cornice naturale della baia di Romazzino, tra acque turchesi e cristalline e maestose rocce di granito, la proprietà, in stile mediterraneo si estende su 28 camere da letto e 35 bagni, ampie terrazze con impareggiabili affacci sul mare.

Numerosi gli spazi esterni, per godere a pieno di uno scenario paradisiaco che caratterizza tutta l’area: accesso privato a due spiagge, due pontili ad uso privato, tre piscine e rigogliosi giardini fioriti e spazi attrezzati su una superficie di circa 23.000 mq a garanzia di una totale privacy.

La proprietà vanta un passato illustre: fu acquistata negli anni ’70 da Henry Ford II, nipote del fondatore del noto brand automobilistico, con un progetto firmato dagli architetti Luigi Vietti, per poi essere ceduta nel 1974 ad Ahmed Zaki Yamani.

L.P.

© Riproduzione riservata