«L'immagine di una donna, equiparata a una stoviglia o a un piatto succulento, in una posa completamente passiva e oggettuale, è talmente vergognosa da non meritare commenti. Una trovata medievale, uno scandalo vero e proprio che giustamente ora ricade su chi ha concepito un simile 'spettacolo'».

Così il Codacons interviene sul caso della ragazza coperta di cioccolato nel buffet di dolci in un albergo a Golfo Aranci, in Gallura. «Si fa un gran parlare dei diritti delle donne e poi in un attimo certe immagini sembrano riportare indietro nel tempo di cento anni - sottolineano - vanificando gli sforzi di chi ogni giorno si impegna per sensibilizzare su questo tema».

Secondo il Codacons, «non possono bastare le solite scuse del giorno dopo - evidenziano - specie se, come in questo caso, la catena alberghiera coinvolta sembra non aver afferrato che l'episodio, gravissimo, non riguarda la sensibilità individuale di chi ha denunciato l'accaduto ma ha a che fare con una questione di dignità e rispetto della donna che riguarda l'intera nostra società». L'associazione invita dunque i consumatori a denunciare «scene del genere ovunque si verifichino, boicottando le strutture che si rendono protagoniste di simili oscene rappresentazioni».

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata