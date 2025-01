Il Consiglio comunale di Luogosanto ha recentemente approvato, all’unanimità dei presenti, il trasferimento, all’Amministrazione Provinciale del Nord Est Gallura, del tratto stradale di collegamento tra la Strada provinciale n. 5 e la Strada statale n. 133: “Luogosanto – Aglientu”, ovvero della “Crisciuleddu–La Suaraccia”.

Circa trent’anni fa, precisamente il 2 agosto 1996, la strada di collegamento tra Luogosanto ed Aglientu veniva trasferita dalla Comunità Montana n° 3 Gallura al Comune di Luogosanto. Nel 2009 (14 anni fa) il Comune luogosantese iniziò le procedure per il trasferimento delle competenze della strada alla Provincia Olbia Tempio ma tale procedura non è stata mai conclusa.

L’Amministrazione comunale del sindaco Agostino Pirredda, è scritto nella delibera, «ora intende riprendere quelle “trattative” per concludere la cessione nel breve tempo possibile, considerato che la strada Luogosanto – Aglientu congiunge, oltre i due comuni, delle strade statali ed i territori del versante nord est della Gallura con la costa settentrionale configurandosi pertanto in una strada di tipologia provinciale e non comunale».

A ciò si aggiunge, riporta sempre la delibera, «che la manutenzione della strada comporta notevoli oneri che il comune deve affrontare a carico del proprio bilancio per mantenere il tratto stradale efficiente». Dell’argomento il sindaco Pirredda aveva recentemente parlato con l’Amministratore Straordinario della Provincia del Nord Est, in un incontro tenutosi presso il Comune di Calangianus, alla presenza dei sindaci dell’Alta Gallura e dell’assessore regionale ai Lavori Pubblici, durante il quale avevano discusso delle condizioni della viabilità in Gallura ed erano «stati presi degli accordi tra le parti per addivenire nel breve tempo possibile al trasferimento dell’opera all’Amministrazione Provinciale».

