Sarà il dottor Nicola Piredda a guidare la Struttura Semplice Dipartimentale di Diagnostica, che comprende anche la Radiologia di La Maddalena. Il dirigente medico, già riferimento per lo screening mammografico a Olbia, ha già impostato - informa la Asl Gallura - il programma di screening anche a La Maddalena. «In collaborazione con la Dottoressa Vanina Rognoni e il Dottor Pietro Fortuna stiamo vagliando diverse soluzioni per continuare a garantire una corretta gestione dell’emergenza-urgenza e ottimizzare i flussi di lavoro migliorando l’accessibilità ai servizi radiologici». A breve dovrebbe riaprire, appunto, lo screening della mammella – di cui già il dottor Piredda si occupa per le sedi di Olbia e Tempio Pausania in sinergia con la Dottoressa Rossana Addis che sarà coinvolta anche nelle attività di screening a La Maddalena. «Stiamo inoltre lavorando con la Direzione – aggiunge il Direttore della SSD di Diagnostica – per attuare programmi per l’abbattimento delle liste d’attesa, ottimizzando l’uso delle risorse ospedaliere per far fronte alla carenza di personale sanitario e offrire un servizio di alta qualità senza compromettere la sicurezza e l’efficacia delle cure». La Dottoressa Rognoni, di recente incaricata dalla Direzione Aziendale quale temporaneo sostituto del Dottor Luca Pilo, trasferito a Ozieri, a capo della Direzione Medica di Presidio di La Maddalena afferma che «obiettivi primari insieme al programma di screening sono il mantenimento dei LEA nell'ambito dell'emergenza-urgenza e l'abbattimento delle liste d'attesa. L’attività del dottor Piredda – prosegue la Dottoressa Rognoni – si inserisce nel progetto di risposta ai bisogni di salute identificato col piano aziendale e che vede una sempre più stretta collaborazione tra ospedale e territorio, utilizzando al meglio le risorse disponibili».

