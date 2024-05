'Buon compleanno, Porto Rotondo!' per festeggiare i sessant’anni dalla posa della prima pietra per la costruzione del borgo turistico olbiese, fondato dai conti veneziani Nicolò e Luigi Donà dalle Rose. È stato presentato, questa mattina allo Yacht Club, il progetto artistico, per la regia del maestro Marco Carniti, che celebra l'anniversario per tutta l'estate. Un dono alla Sardegna e alla scrittrice Grazia Deledda, ispirato al vento, il calendario di eventi, dice il regista milanese, “omaggia la visione dei fondatori del borgo che, per 60 anni, hanno legato al destino di Porto Rotondo i grandi artisti che ne hanno disegnato le piazze, la chiesa, il teatro e le strade”.

“La storia e la bellezza di Porto Rotondo saranno celebrate dedicando particolare attenzione all'arte che ha reso unico questo borgo senza dimenticare gli eventi culturali legati alla sostenibilità ambientale e all'attività sportiva”, ha aggiunto il presidente del Consorzio di Porto Rotondo, Leonardo Salvemini. Per l'occasione, il borgo ospita due installazioni artistiche e cielo aperto che faranno da cornice ai festeggiamenti: un Bosco di alberi bianchi, ispirato alle canne al vento della scrittrice sarda Premio Nobel, composto da 60 alberi realizzati dall'artista Nicola Filia, e Come eravamo…Pop una mostra di sagome fotografiche, sparse per il villaggio, che ritrae i grandi personaggi che hanno fatto la storia di Porto Rotondo, che saranno inaugurate il 16 giugno. A soffiare le sessanta candeline, La festa Porto Rotondo 60, il 19 luglio: dopo il cocktail di auguri tra le parole di Grazia Deledda e la musica di Moses Concas, Lucio Manca e Matteo Muscas, la festa continua con il rituale messo in scena dai mamuthones sul palco del teatro Mario Ceroli, seguito dall’esibizione acrobatica della compagnia di danza Kataklò Athletic Dance Theater che porta in scena una coreografia originale creata per l'anniversario. Tra gli eventi in programma, l'1 agosto, il monologo teatrale Faber, il canto della terra per raccontare la biografia di Fabrizio De André, il 4 agosto lo show del pianista Matthew Lee, l'8 agosto, nell'ambito del festival Time in Jazz, la tappa del tour Sempre così della cantante Chiara Civello e il 13 agosto Favole da incubo della psicologa Roberta Bruzzone che porta a teatro il tema della violenza di genere. Tra presentazioni letterarie e rassegna cinematografica, anche appuntamenti con lo sport: l'evento A nuoto nei mari del globo per presentare il progetto di sensibilizzazione sui diritti delle persone con disabilità dell'atleta Salvatore Cimmino, campione paralimpico, e la campionessa del mondo di vela Caterina Banti, selezionata per partecipare alle prossime Olimpiadi. Inoltre, dal 27 al 29 luglio allo Yacht Club, si potrà ammirare la Coppa Davis, vinta dall'Italia nell'ultima competizione tennistica mondiale.

