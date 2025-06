Obbligo di dimora e di firma per il santone che, secondo la Procura di Tempio, si sarebbe presentato in una abitazione di Arzachena per “curare il malocchio” e avrebbe palpeggiato una ragazza di 18 anni.

Il provvedimento è della gip di Tempio, Marcella Pinna. L’uomo, 50 anni, residente in un paese dell’Alta Gallura, stando alle indagini dei Carabinieri, per praticare la “medicina dell’occhio” avrebbe fatto spogliare la ragazza e poi le avrebbe toccato il seno e il fondoschiena.

La vittima delle molestie, sempre stando ai risultati delle indagini, avrebbe urlato costringendo alla fuga il santone. La gip ha rigettato la richiesta di arresti domiciliari, l’uomo è difeso dagli avvocati Antonio Secci e Gavino Calzoni.

