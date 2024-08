Ha scattato una foto a Geolier, il rapper napoletano arrivato secondo all’ultimo Festival di Sanremo con “I p’ me, tu p’ te”, ed è stato aggredito dai buttafuori perché non erano autorizzate altre foto all’interno del locale al di là di quelle ufficiali.

L’episodio è avvenuto al Just Me di Porto Cervo, l’ex Just Cavalli dello stilista Roberto, e risale alla notte tra il 5 e il 6 agosto scorsi, ma si apprende solo oggi.

Vittima è uno studente universitario di Palermo in vacanza in Costa Smeralda. Il giovane, che era in discoteca con alcuni amici, ha presentato formale denuncia.

«I ragazzi – ha spiegato all’Ansa Roberta Reina, avvocatessa che rappresenta lo studente siciliano – pensavano di trascorrere una tranquilla serata nel locale, quando si è diffusa la voce che stava arrivando Geolier. Quando l'artista è arrivato, qualcuno del gruppo di amici ha messo le mani in tasca, forse per prendere il telefono cellulare e da lì sono stati aggrediti, in particolare il mio assistito, che è stato colpito al volto».

Il divieto di scattare foto o fare video nel locale non era stato esplicitato né palesato in alcun momento, ci tiene a precisare la legale.

Una volta portati fuori dalla discoteca, i ragazzi hanno chiamato la polizia, che ora indaga sull’accaduto. Il giovane è stato medicato al pronto soccorso di Olbia, dove gli sono stati assegnati nove giorni di prognosi. «Provvisoriamente –precisa l’avvocatessa – perché il ragazzo ha ancora difficoltà a muovere la mandibola e ora che ha fatto rientro in Sicilia dalla famiglia verrà sicuramente sottoposto ad altri accertamenti».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata