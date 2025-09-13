Si avvia a conclusione la 35esima Maxy Yacht Rolex Cup, la celebre competizione velica organizzata dallo Yacht Club Costa Smeralda con il supporto dell’International Maxi Association e di Rolex.

Oggi, giornata conclusiva della manifestazione, le regate riprendono alle ore 11 con prove a bastone per Maxi 1 e Grand Prix impegnati nei rispettivi campionati mondiali. Tutte le altre classi saranno impegnate in una regata costiera.

Le previsioni odierne indicano vento di Maestrale tra i 10 e i 15 nodi dopo l’annullamento delle regate di ieri quando le condizioni meteo, visto il peggioramento delle raffiche arrivate fino a oltre 30 nodi, hanno costretto il Comitato di regata a rimandare la flotta in porto con l’intento di poter riprendere nel pomeriggio.

Tuttavia alle 13 si è compreso che le condizioni non sarebbero migliorate ed è stato esposto sul pennone dello YCCS il segnale AP su A, che indica l’annullamento delle regate per la giornata.

Invece nella giornata di giovedì il Maestrale ha soffiato intenso, con una media di 23/24 nodi.

Il Comitato di Regata ha dato la partenza della regata costiera di circa 35 miglia, ridotta poi a 21 miglia per l'intensificarsi del vento.

Dopo il via davanti a Porto Cervo, la flotta si è diretta a sud, verso le isole di Mortorio e Soffi: due boe appositamente posizionate hanno indicato il nuovo percorso in modo che le barche rimanessero al riparo dalle raffiche più intense.

Nel Rolex IMA Maxi 1 World Championship si è imposto il WallyCento V del socio YCCS Karel Komarek, che consolida la sua posizione in testa alla classifica provvisoria. Secondo posto di giornata per Leopard 3 di Joost Schuijff con Chris Nicholson alla tattica, terzo il WallyCento Galateia, con il sei volte vincitore dell’America’s Cup Murray Jones nel ruolo di tattico. La classifica generale provvisoria vede V in testa seguito da Galateia e da Bullitt.

Nella classe Maxi 3 il Baltic Cafè Racer 68 Ganesha, alla tattica il sudafricano Mark Sadler, si è imposto su Artemis Blue di James Neville, past Commodore del RORC, con il neozelandese Dean Barker alla tattica. Terzo posto per Oscar 3, che mantiene la testa della classifica provvisoria di classe davanti a Grande Orazio e Ganesha.

Il Vallicelli 78 H2O del socio YCCS Riccardo De Michele, con Lorenzo Bodini alla tattica, ha dimostrato anche oggi la sua costanza vincendo ancora nella classe Maxi 4 che guida in classifica generale con soli 3 punti. Seconda posizione di giornata e in classifica generale per Yoru di Luigi Sala, con Gabriele “Ganga” Bruni alla tattica e terzo posto per lo Swan 601@arobas di Gérard Logel.

Tra i Supermaxi ancora una vittoria per lo Swan 115 Moat, davanti al Wally 94 Inti e il Briand 108 Inoui. I tre Supermaxi si trovano nello stesso ordine nella classifica generale provvisoria.

Il forte vento ha invece imposto l’annullamento delle due prove previste per la classe Maxi Grand Prix: nell’area di partenza per le regate a bastone il Comitato di Regata ha registrato un vento costante superiore a 25 nodi e raffiche a 30 nodi e oltre.

La classifica provvisoria resta quindi immutata con Django 7X, Jolt e Bella Mente nelle prime tre posizioni.

Il gran finale con le premiazioni sarà in Piazza Azzurra nel pomeriggio a conclusione delle regate e sempre tenendo d’occhio il meteo.

