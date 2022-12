A pochi giorni alla fine di questo 2022, Arzachena s’avvia, salvo clamorosi stravolgimenti delle ultime ore, a vedere incrementata la propria popolazione; e questo in controtendenza rispetto al resto della Sardegna dove molti paesi e cittadine, loro malgrado, assistono a decrementi, da anni. L’aumento ad Arzachena è, al 27 dicembre, di un + 44 persone. Tale incremento tuttavia non è dato dall’aumento delle nascite che risultano essere, allo stato attuale, la metà dei decessi (64 le prime e 122 i secondi) quanto dall’immigrazione che, al momento, conta 374 nuovi iscritti all’anagrafe comunale (immigrati) contro i 272 emigrati. Segno probabilmente che, nonostante la crisi pandemica, seguita da quella bellica e quant’altro (o in conseguenza di queste, è possibile) la destinazione Arzachena, quale luogo dove poter abitare e soprattutto lavorare, è ancora appetibile (al di là della destinazione turistica, che è tutto un altro discorso anche se evidentemente assai connesso a questo).

Un anno fa, nel 2021, l’anagrafe comunale segnava una riduzione di 33 unità della popolazione complessiva; nel 2020 invece era aumentata di 45 persone. Nel 2019 era stato di - 68 e nel 2018 invece + 73. In questi ultimi giorni del 2022 la popolazione di Arzachena ammonta a 13.917 persone, delle quali 7.017 uomini e 6.900 donne.

