Piccoli paesi della Gallura alla riscossa (culturale): Buddusò, Monti e Telti diventano presidi di identità, storia e sapere. Grazie a un atto di donazione con cui, ieri, il Comune di Buddusò è diventato proprietario della casa natale del poeta Barore Tuccone, nel centro del paese nascerà un museo dedicato a una figura di grande rilievo culturale della Sardegna la cui opera ha contribuito alla valorizzazione dell'identità e delle tradizioni del territorio.

«Il Comune si impegna a destinare l'immobile alla realizzazione di un museo dedicato al poeta Barore Tuccone con l'intento di onorarne la memoria, preservarne l'eredità culturale e trasmetterne il valore alle future generazioni: la valorizzazione della casa natale, in quanto luogo originario della sua storia umana e artistica, offrirà alla comunità un nuovo significativo presidio culturale, capace di custodire e raccontare l'identità profonda del nostro territorio», dice l'amministrazione comunale.

A Monti, qualche giorno fa, è stato inaugurato il museo etnografico Luigi Pirisino - Casa Franco, uno spazio di memoria in cui le tradizioni del paese trovano voce e continuità nel tempo. «Questo museo, che custodisce attrezzi, tessuti, fotografie e frammenti di vita quotidiana, è un'eredità che ci lega ai nostri antenati i quali ci hanno insegnato a resistere, a creare e a credere nella forza di una comunità», scrive l’associazione Erentzia, (composta da sole donne) che cura il piccolo museo, restituito alla fruizione della collettività, nato per catalogare i reperti della cultura materiale di Monti.

A Telti, l'amministrazione comunale è alle prese con un maxi progetto che diventerà il punto di incontro tra natura, arte e cultura. Dai ruderi di una vecchia fonte che si trasformerà in anfiteatro, sono in corso i lavori per realizzare il Parco della musica intitolato a Vittorio Inzaina, primo cantante sardo, teltese, a partecipare al Festival di Sanremo, nel 1965, con l'ambizione di rendere il sito un polo culturale (all'aperto) e immerso nella natura, che prevede un'arena pensata per concerti, grandi eventi e spettacoli teatrali e un parco, tra percorsi sensoriali, aree relax e un biolago.

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