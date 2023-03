Duemila euro di multa.

È la sanzione inflitta al comandante di una imbarcazione sorpresa dai militari del 15esimo Centro Controllo Area Pesca della Guardia Costiera di Olbia mentre effettuava, nonostante i divieti, pesca a strascico a meno di un miglio dalla costa a nord-est di Punta Timone, nell’isola di Tavolara.

La rete da pesca è stata sequestrata, mentre il pescato, ancora vitale, è stato rigettato in mare. Come ulteriore sanzione accessoria allo stesso comandante sono stati decurtati sei punti sulla licenza di pesca per infrazione grave, sanzione che comporta, all’eventuale raggiungimento di 18 punti, la sospensione della licenza stessa.

